AZAL передаст Buta Airways 7 пассажирских самолетов Embraer

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Авиапарк новой бюджетной компании Buta Airways - 100-процентной дочерней компании ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), будет состоять из 7 пассажирских самолетов Embraer.

Как сообщили Report из AZAL, после того как самолеты Embraer перейдут Buta Airways, они больше не будут входить в авиапарк AZAL: “Полеты на этих самолетах будет осуществлять только Buta Airways. Авиакомпания будет иметь свой авиапарк, штат сотрудников и независимую тарифную политику. Закупка новых самолетов не планируется. Сейчас предпринимаются меры для начала деятельности бюджетной авиакомпании. Авиакомпания приступит к полетам осенью следующего года”.

“Сейчас под брендом AZALJET выполняются полеты в 13 направлениях по базовому тарифу 49 евро, включая налоги и пошлины. Схема продажи и полетов на этих рейсах схожа с лоукостерами. Некоторые услуги пассажирам предлагаются на платной основе. Пока неизвестно, как будут регулироваться тарифы Buta Airways и AZALJET. Сейчас ведутся работы в этом направлении”, - сообщили в AZAL.

Отметим, что 14 декабря на заседании Правления ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) было принято решение о создании в Азербайджане собственного низкобюджетного перевозчика. Авиакомпания Buta Airways будет базироваться в Международном аэропорту Гейдар Алиев.