АЗАЛ открыл прямой рейс из Лянкярана в Москву

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Москва. 8 июня. REPORT.AZ/ Состоялось торжественное открытие авиарейса из Лянкярана в международный аэропорт Внуково, сообщает российское бюро Report.

Новое направление открыли генеральный представитель АЗАЛ в России Рахиб Исаев и директор по продажам Международного аэропорта Внуково Максим Шишко.

Первый зарегистрированный на рейс пассажир Исмайлова Шола получила на церемонии памятные подарки от организаторов. Рейс Москва-Лянкяран авиакомпании АЗАЛ и обратно будет выполняться каждую пятницу на самолетах "Аэробус 320".

Генеральный директор аэропорта Внуково Василий Александров отметил, что взаимодействие с АЗАЛ успешно развивается.

"У нас большие экономические и торговые связи с Азербайджаном, большая диаспора, масштабные турпотоки. Поэтому то направление, которое мы взяли, будет успешно развиваться. В этом году пассажиропоток аэропорта достигнет 20 млн человек, в том числе и благодаря АЗАЛ", - сказал гендиректор Внуково.

Заместитель исполнительного директора АЗАЛ Джамиль Манизаде в свою очередь отметил, что компания собирается открывать новые рейсы в Россию, в том числе в аэропорт Внуково.

"Сегодня мы открываем уже 4-е направление из аэропорта Внуково. Сегодня в Азербайджане 6 международных аэропортов. Надеюсь, к следующему лету мы охватим все аэропорты Азербайджана и свяжем их с Внуково. Рост количества рейсов и направлений привел к тому, что лучшие из имеющихся самолетов авиакомпании будут летать во Внуково", - сказал Д. Манизаде.