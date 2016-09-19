AZAL обновил договор с французской компанией

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и французская компания Aviareps подписали новое соглашение. Об этом сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

Согласно условиям соглашения, AZAL продолжит сотрудничество с Aviareps на французском рынке.

Также стороны договорились расширить сотрудничество в 11 странах - Китай, Чехия, Дания, Германия, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Согласно документу, Aviareps продолжит осуществлять политику продаж и маркетинга AZAL в этих странах.