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    AZAL обновил договор с французской компанией

    Стороны договорились расширить сотрудничество в 11 странах

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и французская компания Aviareps подписали новое соглашение. Об этом сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

    Согласно условиям соглашения, AZAL продолжит сотрудничество с Aviareps на французском рынке.

    Также стороны договорились расширить сотрудничество в 11 странах - Китай, Чехия, Дания, Германия, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Согласно документу, Aviareps продолжит осуществлять политику продаж и маркетинга AZAL в этих странах. 

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