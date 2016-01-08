​AZAL объявил о новой ценовой политике

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 1 февраля 2016 года внедряют принципиально новую политику формирования цен на авиабилеты при вылете из аэропортов Азербайджана.

Как сообщили Report в AZAL, в рамках новой концепции на наиболее востребованных рейсах "Азербайджанских авиалиний" будут доступны три тарифные категории эконом-класса - Budget, Discount и Comfort. Приобрести билеты по этим тарифам можно будет уже с 15 января.

Правила тарифов Budget, Discount и Comfort не предусматривают питание на борту и разрешают провоз только ручной клади (весом до 8 кг включительно). Во время приобретения билета в кассе пассажир может предварительно заказать горячую еду, а в случае покупки через веб-сайт - сообщить об этом через колл-центр (+99412-598-88-80 или *8880). У пассажиров также будет возможность выбрать на борту самолета холодные закуски и напитки.

Предварительная регистрация багажа (до 23 кг включительно) не менее чем за 12 часов до вылета обойдется в 20 евро. Регистрация багажа позже этого времени обойдется на 5 евро дороже.

Цены на направления по тарифу Budget:

Направление Окончательная стоимость авиабилета в одну сторону (в евро) Тбилиси 69 Тегеран 79 Актау 79 Минеральные воды 79 Москва ("Внуково") 89 Москва ("Домодедово") 89 Стамбул ("Сабиха Гекчкен") 89 Алания 89 Стамбул ("Ататюрк") 99 Анталия 99 Дубай 99 Казань 99 Анкара 109 Киев 109 Минск 119 Санкт-Петербург 129 Львов 139

Наиболее доступные билеты по данным направлениям будут продаваться при заблаговременном бронировании тарифа Budget, который не предусматривает возврат либо обмен авиабилета. Правила тарифа Discount позволят вернуть либо изменить дату авиабилета до вылета рейса с применением штрафа в размере 40 евро. Авиабилет по тарифу Comfort можно будет вернуть либо обменять до вылета рейса без дополнительных финансовых санкций, а после вылета с удержанием штрафа.Отметим, что согласно регламенту Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), цены всех международных пассажирских авиаперевозок в Азербайджане, бронируемых через глобальные системы бронирования, должны быть номинированы в единой европейской валюте евро. Это правило взаиморасчетов применяется и в других странах европейской зоны IATA.

В рамках рейсов по всем трем тарифам можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles.

Кроме того, "Азербайджанские авиалинии" объявляют о новой зимней акции на полеты по нижеуказанным маршрутам:

Маршрут Окончательная стоимость авиабилета Баку – Париж – Баку 349 EUR Баку – Милан – Баку 329 EUR Баку – Нью-Йорк – Баку 499 EUR Нью-Йорк – Баку – Нью-Йорк 549 USD Баку – Прага – Баку 329 EUR Прага – Баку – Прага 359 USD Баку – Тель-Авив – Баку 299 EUR Тель-Авив – Баку – Тель-Авив 329 USD Баку – Лондон – Баку 329 EUR

Продажа билетов в рамках данной акции начнется 11 января 2016 года и продлится до 5 марта 2016 года, период вылетов - с 11 января по 6 марта 2016 года.