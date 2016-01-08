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    ​AZAL объявил о новой ценовой политике

    Азербайджанские авиалинии представили новые цены

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 1 февраля 2016 года внедряют принципиально новую политику формирования цен на авиабилеты при вылете из аэропортов Азербайджана.

    Как сообщили Report в AZAL, в рамках новой концепции на наиболее востребованных рейсах "Азербайджанских авиалиний" будут доступны три тарифные категории эконом-класса - Budget, Discount и Comfort. Приобрести билеты по этим тарифам можно будет уже с 15 января.

    Правила тарифов Budget, Discount и Comfort не предусматривают питание на борту и разрешают провоз только ручной клади (весом до 8 кг включительно). Во время приобретения билета в кассе пассажир может предварительно заказать горячую еду, а в случае покупки через веб-сайт - сообщить об этом через колл-центр (+99412-598-88-80 или *8880). У пассажиров также будет возможность выбрать на борту самолета холодные закуски и напитки.

    Предварительная регистрация багажа (до 23 кг включительно) не менее чем за 12 часов до вылета обойдется в 20 евро. Регистрация багажа позже этого времени обойдется на 5 евро дороже.

    Цены на направления по тарифу Budget:

    НаправлениеОкончательная стоимость авиабилета в одну сторону (в евро)
    Тбилиси69
    Тегеран79
    Актау79
    Минеральные воды79
    Москва ("Внуково")89
    Москва ("Домодедово")89
    Стамбул ("Сабиха Гекчкен")89
    Алания89
    Стамбул ("Ататюрк")99
    Анталия99
    Дубай99
    Казань99
    Анкара109
    Киев109
    Минск119
    Санкт-Петербург129
    Львов139

    Наиболее доступные билеты по данным направлениям будут продаваться при заблаговременном бронировании тарифа Budget, который не предусматривает возврат либо обмен авиабилета. Правила тарифа Discount позволят вернуть либо изменить дату авиабилета до вылета рейса с применением штрафа в размере 40 евро. Авиабилет по тарифу Comfort можно будет вернуть либо обменять до вылета рейса без дополнительных финансовых санкций, а после вылета с удержанием штрафа.Отметим, что согласно регламенту Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), цены всех международных пассажирских авиаперевозок в Азербайджане, бронируемых через глобальные системы бронирования, должны быть номинированы в единой европейской валюте евро. Это правило взаиморасчетов применяется и в других странах европейской зоны IATA.

    В рамках рейсов по всем трем тарифам можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles.

    Кроме того, "Азербайджанские авиалинии" объявляют о новой зимней акции на полеты по нижеуказанным маршрутам:

    Маршрут Окончательная стоимость авиабилета
    Баку – Париж – Баку 349 EUR
    Баку – Милан – Баку 329 EUR
    Баку – Нью-Йорк – Баку 499 EUR
    Нью-Йорк – Баку – Нью-Йорк 549 USD
    Баку – Прага – Баку 329 EUR
    Прага – Баку – Прага 359 USD
    Баку – Тель-Авив – Баку 299 EUR
    Тель-Авив – Баку – Тель-Авив 329 USD
    Баку – Лондон – Баку 329 EUR

    Продажа билетов в рамках данной акции начнется 11 января 2016 года и продлится до 5 марта 2016 года, период вылетов - с 11 января по 6 марта 2016 года.

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