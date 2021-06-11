AZAL о правилах въезда в Азербайджан

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и на фоне активной иммунизации против коронавируса, Азербайджан поэтапно присоединяется к глобальной инициативе, направленной на открытие свободных от карантина границ, обеспечение максимально безопасных пу

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и на фоне активной иммунизации против коронавируса, Азербайджан поэтапно присоединяется к глобальной инициативе, направленной на открытие свободных от карантина границ, обеспечение максимально безопасных путешествий, восстановление индустрии туризма и возобновление международных авиаперевозок.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В связи с этим ниже представляем пассажирам общую информацию и ответы на часто задаваемые вопросы:

- Для кого и на каких условиях разрешается въезд в Азербайджан авиасообщением?

- В связи с благоприятной эпидемической ситуацией Азербайджан с 10 июня отменил ограничения, действующие с марта 2020 года, на въезд через воздушную границу для граждан России и Турции. Ранее он был открыт только для граждан Азербайджане, их прямых родственников и лиц, имеющих право на работу и проживание в Азербайджане. По новым правилам, прилетать в Азербайджан могут граждане вышеуказанных стран, при этом лица старше 18 лет должны иметь при себе справку о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, полученную в течение 72 часов до вылета, а также официальный документ (сертификат) с отметкой о полной вакцинации или выздоровлении от коронавируса. Данный сертификат должен иметь атрибуты электронной верификации (например, QR-код), подтверждающий его действительность. На результате теста наличие таких атрибутов необязательно, но приветствуется с целью ускорения прохождения формальных процедур.

Документы будут проверяться во время прохождении регистрации в аэропорту вылета. Лицам от 1 года до 18 лет достаточно предоставить только справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, а детям младше одного года документы не требуются.

- При каких условиях гражданам Азербайджана разрешается въезд на территорию страны?

- Граждане Азербайджана, их прямые родственники (родители, братья, сестры или дети), а также лица имеющие право на работу или вид на жительство в Азербайджане могут прибывать в страну авиасообщением при наличии документа, подтверждающего негативный результат PCR-тестирования на COVID-19, полученного в течение 72 часов до вылета рейса.

- Нужно ли предоставлять справки или COVID-паспорта при выезде из страны?

- Пассажиры, вылетающие из Азербайджана, должны иметь при себе только те документы и справки, которые требуются для въезда в страну назначения. Азербайджанская сторона не требует у вылетающих пассажиров справки или COVID-паспорта, однако если в стране назначения эти документы требуются, то они будут проверены перед вылетом на стойке регистрации. Актуальную информацию по требованиям разных стран рекомендуется проверять на официальных сайтах соответствующих дипломатических ведомств.

- Необходимо ли для пассажиров внутренних рейсов прохождение теста на COVID-19?

- Нет, для пассажиров внутренних рейсов отменено требование об обязательном прохождении теста на COVID-19. В то же время у всех пассажиров, пользующихся внутренними авиарейсами и прибывающих в Международный аэропорт Гейдар Алиев, будут брать ПЦР-тест.

- Какие положения о самоизоляции распространяются на пассажиров, прибывающих в Азербайджан воздушным транспортом?

- По приезду в страну отменяется соблюдение обязательной двухнедельной самоизоляции. Однако прилетающие в страну пассажиры, по-прежнему, должны не забывать о соблюдении дистанции и всех санитарно-эпидемиологических правилах в общественных и многолюдных местах.

- Какие правила провоза ручной клади действуют на рейсах, выполняемых вашей авиакомпанией?

- Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL и низкобюджетная авиакомпания Buta Airways восстанавливают правила провоза ручной клади, действовавшие до начала пандемии. На рейсах "Азербайджанских авиалиний" вновь разрешается провоз ручной клади весом до 10 кг. На рейсах Buta Airways пассажир в дополнение к перечню предметов ручной клади, разрешенных к перевозке на авиарейсах, также может взять любой тип ручной клади (рюкзак, спортивная сумка и т.д.) в качестве дополнительного бесплатного предмета (габариты в сумме трех измерений не должны превышать 75 сантиметров - 30х35х10 см).