    AZAL начинает сотрудничество с Accelya для развития NDC-стратегии розничных продаж

    Инфраструктура
    • 22 января, 2026
    • 17:16
    AZAL начинает сотрудничество с Accelya для развития NDC-стратегии розничных продаж

    Azerbaijan Airlines (AZAL) подписало соглашение с международной IT-компанией Accelya о внедрении стандарта NDC (New Distribution Capability) с использованием решения FLX Select.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

    Отмечается, что соглашение является важным этапом в модернизации розничной модели продаж AZAL и направлено на трансформацию процессов формирования, дистрибуции и продажи тарифов и услуг через непрямые каналы - туристические агентства и онлайн-платформы.

    Внедрение FLX Select позволит AZAL ускорить вывод тарифов и дополнительных услуг на рынок, обеспечить их единое и корректное представление во всех партнерских каналах, а также постепенно отказаться от ограничений традиционных моделей дистрибуции.

    Решение FLX Select также обеспечит прямое подключение AZAL к глобальной экосистеме туристических продавцов и агрегаторов, позволяя использовать коммерческие преимущества стандарта NDC без сложных и длительных технических интеграций.

    FLX Select является частью платформы FLX ONE компании Accelya и работает на базе облачной инфраструктуры Amazon Web Services (AWS), обеспечивая высокий уровень масштабируемости и безопасности. По данным независимой аналитической компании T2RL, решения Accelya используются почти в 50% всех NDC-транзакций в мире, что подтверждает лидирующие позиции компании в отрасли.

    Azerbaijan Airlines (AZAL) IT-компания Accelya соглашение
    AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün "Accelya" ilə əməkdaşlığa başlayır
    AZAL partners with Accelya to advance its NDC retail strategy

