AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" открывает рейсы из Нахчывана в Гянджу и обратно.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" открывает рейсы из Нахчывана в Гянджу и обратно.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, начиная с 6 мая полеты по направлению Нахчыван-Гянджа-Нахчыван будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам.



Стоимость авиабилета составит 60 манатов в одну сторону, включающая багаж (до 23 кг) и ручную кладь (до 10 кг).



В ближайшие дни билеты по этому направлению будут доступны на сайте авиакомпании www.azal.az.



Приобрести авиабилеты на рейсы по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван можно также в офисах продаж AZAL в Баку, Нахчыване и Сумгайыте.



В связи с началом выполнения полетов из Нахчывана в Гянджу и обратно, с 6 мая по вторникам и пятницам будут дополнительные рейсы на маршруте Баку-Нахчыван-Баку.