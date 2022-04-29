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AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу

AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" открывает рейсы из Нахчывана в Гянджу и обратно.
Инфраструктура
29 апреля 2022 г. 12:58
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" открывает рейсы из Нахчывана в Гянджу и обратно.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, начиная с 6 мая полеты по направлению Нахчыван-Гянджа-Нахчыван будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Стоимость авиабилета составит 60 манатов в одну сторону, включающая багаж (до 23 кг) и ручную кладь (до 10 кг).

В ближайшие дни билеты по этому направлению будут доступны на сайте авиакомпании www.azal.az.

Приобрести авиабилеты на рейсы по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван можно также в офисах продаж AZAL в Баку, Нахчыване и Сумгайыте.

В связи с началом выполнения полетов из Нахчывана в Гянджу и обратно, с 6 мая по вторникам и пятницам будут дополнительные рейсы на маршруте Баку-Нахчыван-Баку.

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Версия на английском языке AZAL launches flights from Nakhchivan to Ganja
Версия на азербайджанском языке AZAL Naxçıvandan Gəncəyə uçuşlara başlayır

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