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AZAL и Turkish Airlines обсудили перспективы сотрудничества в авиационной сфере

AZAL и Turkish Airlines обсудили перспективы сотрудничества в авиационной сфере Укрепление сотрудничества в сфере гражданской авиации и дальнейшее развитие воздушных связей между Азербайджаном и Турцией обсуждено на встрече между первым вице-президентом ЗАО AZAL Самиром Рзаевым и председателем Совета директоров и Исполнительного коми
Инфраструктура
9 июня 2023 г. 09:41
AZAL и Turkish Airlines обсудили перспективы сотрудничества в авиационной сфере

Укрепление сотрудничества в сфере гражданской авиации и дальнейшее развитие воздушных связей между Азербайджаном и Турцией обсуждено на встрече между первым вице-президентом ЗАО AZAL Самиром Рзаевым и председателем Совета директоров и Исполнительного комитета авиакомпании Turkish Airlines Ахметом Болатом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Встреча прошла на полях 79-ого Ежегодного общего собрания IATA в Стамбуле.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между национальными авиаперевозками Азербайджана и Турции, а также возможности расширения маршрутной сети между двумя братскими странами.

По словам Самира Рзаева, Турция является одним из ключевых партнеров Азербайджана в области авиационного сектора, и сотрудничество между авиакомпаниями имеет большое значение для обоих государств.

В свою очередь Ахмет Болат выразил уверенность в том, что успешное партнерство будет способствовать укреплению туристических, экономических и культурных связей между Азербайджаном и Турцией.

Обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерских отношений и совместному развитию проектов в сфере гражданской авиации, включая обмен опытом.

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Версия на английском языке ФотоAZAL, Turkish Airlines mull co-op prospects in aviation sector
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL və THY əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

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