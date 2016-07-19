​AZAL и Турецкие авиалинии возобновили авиарейсы в Стамбул и Анкару

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) возобновили авиарейсы в Стамбул и Анкару, отложенные 16 июля после попытки государственного переворота со стороны террористической организации FETO.

Как сообщили Report в AZAL, компания выполняет полеты в Анкару во все дни недели, за исключением вторника и воскресенья, в понедельник, среду, четверг и субботу – в 09:10, в пятницу – в 16:15. Полеты в Стамбул осуществляются ежедневно в 08:45, 16:35 и 19:15. Компания выполняет авиарейсы на самолетах B 767/845, B 1915/767, A 1635/319. Стоимость билетов на рейсы AZALJET в одном направлении равна 49 евро, в обоих направлениях – 98 евро.

В офисе Турецких авиалиний (THY) сообщили Report, что компания продолжает полеты в этих направлениях по обычному графику. В то же время, с сегодняшнего дня возобновлен авиарейс TK 003 по маршруту Стамбул-Нью-Йорк. Отметим, что Федеральная авиационная администрация (FAA) с 16 июля наложила запрет на любые полеты из Стамбула в США и в обратном направлении.