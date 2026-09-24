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    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2026
    • 13:08
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner

    В Баку на первом этаже отеля JW Marriott Absheron Baku для граждан и гостей города при совместной организации ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и американской компании Boeing демонстрируется симулятор полета Boeing 787 Dreamliner.

    Как сообщает Report, воспользоваться демонстрационным симулятором можно будет с 24 по 26 сентября.

    Boeing описывает 787 Dreamliner как чрезвычайно успешную программу широкофюзеляжных самолетов. По данным компании, менее чем за 14 лет флот Dreamliner перевез более 1,1 млрд пассажиров - быстрее, чем любой другой широкофюзеляжный самолет в истории авиации.

    Представленный летный симулятор Boeing 787 Dreamliner с высокой точностью воспроизводит кабину пилота. Он оснащен широкоформатными навигационными экранами, штурвалом, рычагами управления, педалями и оригинальными креслами, что позволяет максимально приблизить условия к реальному полету.

    Программное обеспечение воспроизводит все системы самолета и позволяет испытать разные этапы полета - взлет, полет и посадку. Симулятор также дает возможность ближе познакомиться с технологиями и топливной эффективностью Dreamliner.

    Boeing называет 787 Dreamliner одной из наиболее успешных моделей широкофюзеляжных самолетов.

    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Boeing 787 Dreamliner
    Фото
    AZAL Bakıda "Boeing 787 Dreamliner" uçuş simulyatorunu nümayiş etdirir
    Фото
    AZAL showcases Boeing 787 Dreamliner flight simulator in Baku
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