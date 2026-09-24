AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner

В Баку на первом этаже отеля JW Marriott Absheron Baku для граждан и гостей города при совместной организации ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и американской компании Boeing демонстрируется симулятор полета Boeing 787 Dreamliner.

Как сообщает Report, воспользоваться демонстрационным симулятором можно будет с 24 по 26 сентября.

Boeing описывает 787 Dreamliner как чрезвычайно успешную программу широкофюзеляжных самолетов. По данным компании, менее чем за 14 лет флот Dreamliner перевез более 1,1 млрд пассажиров - быстрее, чем любой другой широкофюзеляжный самолет в истории авиации.

Представленный летный симулятор Boeing 787 Dreamliner с высокой точностью воспроизводит кабину пилота. Он оснащен широкоформатными навигационными экранами, штурвалом, рычагами управления, педалями и оригинальными креслами, что позволяет максимально приблизить условия к реальному полету.

Программное обеспечение воспроизводит все системы самолета и позволяет испытать разные этапы полета - взлет, полет и посадку. Симулятор также дает возможность ближе познакомиться с технологиями и топливной эффективностью Dreamliner.

Boeing называет 787 Dreamliner одной из наиболее успешных моделей широкофюзеляжных самолетов.