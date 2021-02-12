AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Бакинский метрополитен" и ООО BakuBus при Бакинском транспортном агентстве в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Как передает Report, согласно распоряжению, нижеприведенные госучреждения передаются под управление Азербайджанского инвестхолдинга:
Закрытое акционерное общество Азербайджанские авиалинии;
Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги";
Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен";
Общество с ограниченной ответственностью BakuBus при Бакинском транспортном агентстве.
Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.