AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу

Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Бакинский метрополитен" и ООО BakuBus при Бакинском транспортном агентстве в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как передает Report, согласно распоряжению, нижеприведенные госучреждения передаются под управление Азербайджанского инвестхолдинга:

Закрытое акционерное общество Азербайджанские авиалинии;

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги";

Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен";

Общество с ограниченной ответственностью BakuBus при Бакинском транспортном агентстве.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.