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AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу

AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения
Инфраструктура
12 февраля 2021 г. 13:34
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Бакинский метрополитен" и ООО BakuBus при Бакинском транспортном агентстве в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как передает Report, согласно распоряжению, нижеприведенные госучреждения передаются под управление Азербайджанского инвестхолдинга:

Закрытое акционерное общество Азербайджанские авиалинии;

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги";

Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен";

Общество с ограниченной ответственностью BakuBus при Бакинском транспортном агентстве.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке AZAL, ADY, Bakı Metropoliteni və “BakuBus” Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə verildi - SƏRƏNCAM

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