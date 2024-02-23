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AYNA: За выдачу разрешений водителям такси, не прошедшим спецкурсы, предусмотрен штраф до 1200 манатов

AYNA: За выдачу разрешений водителям такси, не прошедшим спецкурсы, предусмотрен штраф до 1200 манатов В Азербайджане чиновников будут штрафовать на 300 манатов, а юридических лиц на 1200 манатов за выдачу разрешений водителям такси, не прошедшим спецподготовку в соответствии с требованиями закона "Об автомобильном транспорте".
Инфраструктура
23 февраля 2024 г. 15:32
AYNA: За выдачу разрешений водителям такси, не прошедшим спецкурсы, предусмотрен штраф до 1200 манатов

В Азербайджане чиновников будут штрафовать на 300 манатов, а юридических лиц на 1200 манатов за выдачу разрешений водителям такси, не прошедшим спецподготовку в соответствии с требованиями закона "Об автомобильном транспорте".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В агентстве напомнили, что согласно законодательству, разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом могут быть выданы только тем водителям, которые прошли специальную подготовку по этике поведения и нормативно-правовым актам.

"За выдачу разрешительных документов водителям, не прошедшим обучение, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 300 манатов, а юридических лиц - 1200 манатов", - сообщили в AYNA.

Отметим, что по сегодняшний день подготовку в Учебно-образовательном центре AYNA прошли около 14 тыс. водителей.

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