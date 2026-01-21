Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Инфраструктура
    • 21 января, 2026
    • 09:59
    AYNA: Все перевозчики в условиях непогоды работают в усиленном режиме

    В Азербайджане в связи со снежной и морозной погодой все транспортные компании Азербайджана перешли на усиленный режим работы.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в настоящее время пассажирские перевозки осуществляются по всем маршрутам в соответствии с текущим спросом населения. Автобусный парк задействован в полном объеме согласно утвержденному суточному графику Передвижение автобусов отслеживается Центром мониторинга AYNA.

    На некоторых участках дорог из-за образования гололедицы введены временные ограничения скоростного режима, в связи с чем может наблюдаться увеличение интервалов движения автобусов.

    Для обеспечения максимального комфорта и безопасности пассажиров AYNA координирует работу с другими государственными структурами.

    снегопад автобусы AYNA пассажирские перевозки общественный транспорт
