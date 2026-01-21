AYNA: Все перевозчики в условиях непогоды работают в усиленном режиме

В Азербайджане в связи со снежной и морозной погодой все транспортные компании Азербайджана перешли на усиленный режим работы.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в настоящее время пассажирские перевозки осуществляются по всем маршрутам в соответствии с текущим спросом населения. Автобусный парк задействован в полном объеме согласно утвержденному суточному графику Передвижение автобусов отслеживается Центром мониторинга AYNA.

На некоторых участках дорог из-за образования гололедицы введены временные ограничения скоростного режима, в связи с чем может наблюдаться увеличение интервалов движения автобусов.

Для обеспечения максимального комфорта и безопасности пассажиров AYNA координирует работу с другими государственными структурами.