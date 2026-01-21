İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    AYNA: Bütün daşıyıcılar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    İnfrastruktur
    • 21 yanvar, 2026
    • 09:35
    AYNA: Bütün daşıyıcılar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    Ölkə ərazisində müşahidə edilən qarlı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar sərnişindaşımanı həyata keçirən bütün daşıyıcılar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, AYNA-nın Monitorinq Mərkəzi tərəfindən yollarda avtobusların hərəkəti nəzarətə götürülüb. Hazırda bütün marşrutlar üzrə sərnişin tələbatına uyğun olaraq daşımalar həyata keçirilir. Xəttə gündəlik saya uyğun avtobuslar buraxılıb.

    Məlumata görə, bəzi istiqamətlərdə yollar buz bağladığından nəqliyyat vasitələrinin sürət həddi aşağıdır. Bu səbəbdən avtobuslararası intervallarda artım müşahidə edilə bilər.

    Qeyd edək ki, aidiyyəti qurumlarla birgə ictimai nəqliyyatın rahat və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün işlər həyata keçirilir.

    AYNA sərnişindaşıma daşıyıcı

    Son xəbərlər

    09:41

    Trampın təyyarəsi Sürixə uçub - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    09:36

    Səhiyyə Nazirliyi: Qarlı havaya görə 15 nəfər xəsarət alıb

    Sağlamlıq
    09:35

    AYNA: Bütün daşıyıcılar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    İnfrastruktur
    09:35

    Mbappe Ronaldunun rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:32

    Yaponiyanın sabiq baş nazirinin qatili ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan Trampın Sülh Şurasına üzvlüklə bağlı dəvətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    09:30

    Lənkəranda keçmiş məhkumdan 18 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    09:23

    UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcək

    Futbol
    09:17

    Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilir

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti