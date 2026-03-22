AYNA продолжает оказывать услуги гражданам в "Бакинском доме МСП" в праздничные дни
Инфраструктура
- 22 марта, 2026
- 13:43
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в праздничные дни продолжает оказывать гражданам оперативные услуги в "Бакинском доме МСП".
Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, 22, 25 и 28 марта сотрудники агентства будут предоставлять услуги по выдаче разрешительных бланков перевозчикам для осуществления международных автомобильных перевозок, а также "отличительных знаков" для осуществления регулярных внутригородских пассажирских перевозок такси и автобусами.
Последние новости
