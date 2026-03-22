AYNA bayram günlərində "Bakı KOB evi"ndə xidməti davam etdirir
- 22 mart, 2026
- 13:12
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) bayram günlərində "Bakı KOB evi"ndə vətəndaşlara operativ xidmətin göstərilməsini davam etdirir.
Bu barədə "Report"a AYNA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, 22, 25 və 28 mart tarixlərində AYNA-nın əməkdaşları tərəfindən beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirmək üçün daşıyıcılara "İcazə" blanklarının, həmçinin taksi va avtobuslarla müntəzəm şəhərdaxili sərnişin daşımalarını üçün "Fərqlənmə nişanı"nın verilməsi üzrə xidmət göstəriləcək.
