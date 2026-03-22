Böyük Britaniyada azərbaycanlı məktəblilər üçün Novruz şənliyi keçirilib
Xarici siyasət
- 22 mart, 2026
- 16:20
Böyük Britaniyada Avropa Azərbaycan Məktəbinin istedadlı şagirdləri üçün Novruz bayramı münasibətilə şənlik təşkil edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Londondakı səfirliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Tədbirdə şagirdlərin musiqili proqramları və əl işləri nümayiş olunub.
Congratulations and thank you to the talented young students of the British European Azerbaijani School @Beas_school for bringing such a festive and joyful Novruz celebration to @AzerbaijaninUK!— Embassy of Azerbaijan - London (@AzerbaijaninUK) March 22, 2026
Novruz Bayramınız mübarək! pic.twitter.com/cklsKtyXoM
March 22, 2026
