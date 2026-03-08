Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр и обратно перевезено более 1,4 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    • 08 марта, 2026
    • 15:57
    AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр и обратно перевезено более 1,4 тыс. пассажиров

    Из Нахчывана в турецкий Ыгдыр и в обратном направлении с 5 марта было перевезено 1 442 человека.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

    В ведомстве напомнили, что на фоне приостановки полетов в Нахчыванский международный аэропорт в целях организации поездок граждан Азербайджана из столицы в Нахчыван и в обратном направлении организуются авиарейсы из Баку в Ыгдыр.

    Так, перевозки от Нахчыванского автовокзала до аэропорта Ыгдыр и в обратном направлении осуществляются семью автобусами большой вместимости. В то же время для перевозок выделены и резервные транспортные средства. С 5 марта из Нахчывана в Ыгдыр и в обратном направлении в общей сложности было выполнено 34 рейса и перевезено 1 442 человека.

