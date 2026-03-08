İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə kimi 1442 nəfər daşınıb

    İnfrastruktur
    • 08 mart, 2026
    • 15:42
    AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə kimi 1442 nəfər daşınıb

    Martın 5-dən indəyədək Naxçıvandan Türkiyənin İğdır şəhərinə ümumilikdə 34 avtobus reysi həyata keçirilib, 1442 nəfər Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətə daşınıb.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb. Azərbaycan vətəndaşlarının paytaxtdan Naxçıvana və əks istiqamətə səfərlərini təşkil etmək məqsədilə Bakıdan Türkiyənin İğdır şəhərinə aviareyslər təşkil olunur. Sərnişinlərin İğdır şəhərindən Naxçıvana və əks istiqamətə daşınması isə 7 avtobusla ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Eyni zamanda, daşımalar üçün ehtiyat nəqliyyat vasitələri də ayrılıb.

    Naxçıvan-İğdır Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişindaşıma
    AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр и обратно перевезено более 1,4 тыс. пассажиров

