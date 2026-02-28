AYNA: Ограничения на грузоперевозки через ирано-азербайджанскую границу не вводились
Инфраструктура
28 февраля, 2026
14:10
Движение грузового транспорта через ирано-азербайджанскую границу осуществляется в обычном порядке, никакие ограничительные меры не введены.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с перевозчиками поддерживается регулярная связь, ситуация находится под контролем.
"В случае каких-либо изменений общественность будет своевременно проинформирована", - подчеркнули в агентстве.
Напомним, что сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Израиле объявлено чрезвычайное положение. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. Сообщается, что в операциях по нанесению ударов участвуют и силы США.
