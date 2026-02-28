Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 февраля, 2026
    • 14:10
    AYNA: Ограничения на грузоперевозки через ирано-азербайджанскую границу не вводились

    Движение грузового транспорта через ирано-азербайджанскую границу осуществляется в обычном порядке, никакие ограничительные меры не введены.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с перевозчиками поддерживается регулярная связь, ситуация находится под контролем.

    "В случае каких-либо изменений общественность будет своевременно проинформирована", - подчеркнули в агентстве.

    Напомним, что сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Израиле объявлено чрезвычайное положение. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. Сообщается, что в операциях по нанесению ударов участвуют и силы США.

