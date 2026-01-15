Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AYNA объявило победителей конкурсов на обслуживание междугородних и пригородных маршрутов

    Инфраструктура
    • 15 января, 2026
    • 17:14
    AYNA объявило победителей конкурсов на обслуживание междугородних и пригородных маршрутов

    Определены победители конкурсов на обслуживание пригородного автобусного маршрута №569 и междугородних маршрутов: Баку – Сыныг Кёрпю (пограничный пункт Газах), Баку - Гянджа, Гянджа - Газах, Газах - Гянджа и Шабран - Сиязань.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), победителями стали: по пригородному маршруту №569 (поселок Масазыр – Бакинский международный автовокзальный комплекс) – ООО "Чинар-Транс"; по маршруту Баку – Сыныг Кёрпю – ООО "Хошгадамли"; по маршруту Баку – Гянджа – ООО "Угурлу Йол".

    По маршруту Гянджа – Газах победителями конкурсов стали физические лица Джафаров Самир Вагиф оглу и Аскеров Талех Гафар оглу; по маршруту Газах – Гянджа – физлица Нагиев Араз Гусейн оглу и Джафаров Самир Вагиф оглу; по маршруту Шабран – Сиязань – физическое лицо Алескеров Афиг Агасы оглу.

    Конкурсы проводились в соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте" и "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных городских (районных), междугородних (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением Кабинета Министров №52 от 3 апреля 2009 года.

    Маршрутные линии предоставляются на конкурс поэтапно через AYNA в соответствии с требованиями законодательства. Цель конкурсов - повышение качества, безопасности и комфортности пассажирских перевозок, а также обеспечение прозрачности при закреплении маршрутов.

    автобусные маршруты Агентство наземного транспорта пассажироперевозки конкурс победители
    AYNA: Şəhərlərarası və şəhərətrafı marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    Последние новости

    17:29

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    17:25

    МИД Украины намерен вызвать главу делегации МККК в стране

    Другие страны
    17:24

    Гурбанов о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

    Энергетика
    17:17

    В Физули 28-летний парень и его дядя задохнулись угарным газом в автомобиле

    Происшествия
    17:14

    AYNA объявило победителей конкурсов на обслуживание междугородних и пригородных маршрутов

    Инфраструктура
    17:08

    Делегации Баку и Еревана провели совместный осмотр ж/д участка Садарак–Ерасх

    Внешняя политика
    16:59
    Фото

    Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе в мирном процессе

    Внешняя политика
    16:41

    В Счетной палате создается Информационная система государственного аудита

    Финансы
    16:36

    Утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы

    Финансы
    Лента новостей