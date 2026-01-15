AYNA объявило победителей конкурсов на обслуживание междугородних и пригородных маршрутов

Определены победители конкурсов на обслуживание пригородного автобусного маршрута №569 и междугородних маршрутов: Баку – Сыныг Кёрпю (пограничный пункт Газах), Баку - Гянджа, Гянджа - Газах, Газах - Гянджа и Шабран - Сиязань.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), победителями стали: по пригородному маршруту №569 (поселок Масазыр – Бакинский международный автовокзальный комплекс) – ООО "Чинар-Транс"; по маршруту Баку – Сыныг Кёрпю – ООО "Хошгадамли"; по маршруту Баку – Гянджа – ООО "Угурлу Йол".

По маршруту Гянджа – Газах победителями конкурсов стали физические лица Джафаров Самир Вагиф оглу и Аскеров Талех Гафар оглу; по маршруту Газах – Гянджа – физлица Нагиев Араз Гусейн оглу и Джафаров Самир Вагиф оглу; по маршруту Шабран – Сиязань – физическое лицо Алескеров Афиг Агасы оглу.

Конкурсы проводились в соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте" и "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных городских (районных), междугородних (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением Кабинета Министров №52 от 3 апреля 2009 года.

Маршрутные линии предоставляются на конкурс поэтапно через AYNA в соответствии с требованиями законодательства. Цель конкурсов - повышение качества, безопасности и комфортности пассажирских перевозок, а также обеспечение прозрачности при закреплении маршрутов.