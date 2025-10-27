AYNA обновило 35% автобусного парка для междугородних перевозок из Баку

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) обновило 35% автобусного парка, осуществляющего междугородние пассажирские перевозки из Баку.

    Как сообщили Report в AYNA, в период 2023–2025 годов по результатам конкурсов на маршруты были привлечены 115 современных и комфортабельных автобусов.

    Теперь средний возраст автобусов, выполняющих рейсы из Баку в регионы, снизился с 18 до 12 лет.

    Кроме того, 96% междугородних рейсов интегрированы в онлайн-портал "biletim.az".

    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib

