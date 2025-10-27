İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:52
    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib

    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, 2023-2025-ci illər ərzində keçirilən müsabiqələr nəticəsində marşrut xətlərinə daha müasir və komfortlu nəqliyyat vasitələri cəlb olunub. İllər üzrə keçirilən müsabiqələr belədir: 2023-cü il - 190 marşrut reysi üzrə, 2024-cü il - 254 marşrut reysi üzrə, 2025-ci il - 380 marşrut reysi üzrə.

    Bildirilib ki, müsabiqələr nəticəsində 115 müasir avtobus şəhərlərarası daşımalara cəlb edilib. Bakı şəhərindən regionlara fəaliyyət göstərən avtobusların orta yaşı 18 ildən 12-yə endirilib. Paytaxtdan regionlara fəaliyyət göstərən reyslərin 96 %-i "biletim.az" portalına qoşulub.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi şəhərlərarası daşımalar Avtobus
    AYNA обновило 35% автобусного парка для междугородних перевозок из Баку

    Son xəbərlər

    13:17

    Gümrüdəki etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb

    Region
    13:14

    Yannik Sinner karyerası boyu 50 milyon dollar qazanan 8-ci tennisçi olub

    Fərdi
    13:06

    Ortamüddətli perspektivdə Ermənistanın dövlət borcunun ÜDM-in 54 %-nə qədər artması gözlənilir

    Region
    13:01
    Foto

    "Baku Steel Art" 2-ci Beynəlxalq Metal Simpoziumu öz işinə başlayıb

    Biznes
    13:00

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    12:59

    Audiovizual Şura MTV-nin cərimələnməsi üçün məhkəməyə müraciət edib

    Media
    12:54

    Qırğızıstan Prezidenti Mərkəzi Asiya və ABŞ liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Region
    12:52

    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    12:49
    Foto

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçiriləcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti