AYNA: На таможенном посту "Красный мост" проезда ждут 800 грузовых автомобилей

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе проезда ожидают 800 грузовых автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации AYAN, на таможенном посту "Астара" (на границе с Ираном) проезда ожидают 83 автотранспортных средств, "Мазымгара" - 2 (на границе с Грузией), "Самур" (на границе с РФ) - 235 грузовых автомобилей.

Количество транспортных средств, ожидающих на таможенном посту "Ханоба" (на границе с РФ), составляет 10.

В настоящее время на таможенном посту "Билясувар" (на границе с Ираном) нет грузовых автомобилей, ожидающих проезда.