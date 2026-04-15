AYNA: На таможенном посту "Красный мост" проезда ждут 800 грузовых автомобилей
Инфраструктура
- 15 апреля, 2026
- 15:33
На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе проезда ожидают 800 грузовых автомобилей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации AYAN, на таможенном посту "Астара" (на границе с Ираном) проезда ожидают 83 автотранспортных средств, "Мазымгара" - 2 (на границе с Грузией), "Самур" (на границе с РФ) - 235 грузовых автомобилей.
Количество транспортных средств, ожидающих на таможенном посту "Ханоба" (на границе с РФ), составляет 10.
В настоящее время на таможенном посту "Билясувар" (на границе с Ираном) нет грузовых автомобилей, ожидающих проезда.
