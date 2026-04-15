    AYNA: На таможенном посту "Красный мост" проезда ждут 800 грузовых автомобилей

    Инфраструктура
    • 15 апреля, 2026
    • 15:33
    AYNA: На таможенном посту Красный мост проезда ждут 800 грузовых автомобилей

    На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе проезда ожидают 800 грузовых автомобилей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации AYAN, на таможенном посту "Астара" (на границе с Ираном) проезда ожидают 83 автотранспортных средств, "Мазымгара" - 2 (на границе с Грузией), "Самур" (на границе с РФ) - 235 грузовых автомобилей.

    Количество транспортных средств, ожидающих на таможенном посту "Ханоба" (на границе с РФ), составляет 10.

    В настоящее время на таможенном посту "Билясувар" (на границе с Ираном) нет грузовых автомобилей, ожидающих проезда.

