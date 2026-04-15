İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    AYNA: "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 800 avtomobil gözləyir

    İnfrastruktur
    • 15 aprel, 2026
    • 15:19
    AYNA: Qırmızı Körpü gömrük postunda 800 avtomobil gözləyir

    Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində yerləşən "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 800 avtomobil gözləyir.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Gömrük-sərhəd buraxılış məntəqələrində çıxışda canlı növbədə olan yük maşınlarının sayı barədə məlumata əsasən, "Astara" gömrük postunda 83, "Mazımqara" gömrük postunda 2, "Samur" gömrük postunda 235 yük maşını var.

    Eyni zamanda, "Xanoba" gömrük postunda gözləyən avtomobillərin sayı isə 10-dur.

    Məlumata görə, hazırda "Biləsuvar" gömrük postunda gözləyən avtomobil yoxdur.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) Qırmızı Körpü gömrük postu Yük daşımaları
    AYNA: На таможенном посту "Красный мост" проезда ждут 800 грузовых автомобилей

