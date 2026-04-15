AYNA: "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 800 avtomobil gözləyir
İnfrastruktur
- 15 aprel, 2026
- 15:19
Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində yerləşən "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 800 avtomobil gözləyir.
"Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Gömrük-sərhəd buraxılış məntəqələrində çıxışda canlı növbədə olan yük maşınlarının sayı barədə məlumata əsasən, "Astara" gömrük postunda 83, "Mazımqara" gömrük postunda 2, "Samur" gömrük postunda 235 yük maşını var.
Eyni zamanda, "Xanoba" gömrük postunda gözləyən avtomobillərin sayı isə 10-dur.
Məlumata görə, hazırda "Biləsuvar" gömrük postunda gözləyən avtomobil yoxdur.
