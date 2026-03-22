    Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

    Инфраструктура
    • 22 марта, 2026
    • 11:27
    Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

    В связи с праздниками Новруз и Рамазан все автовокзалы и автостанции Азербайджана работают в усиленном режиме.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, 19–21 марта из Бакинского международного автовокзального комплекса выполнено 1 080 рейсов, в результате чего 38 613 пассажиров были доставлены к местам назначения.

    Отмечается, что данный показатель является рекордным за последние годы.

    Для удовлетворения возросшего пассажиропотока дополнительно было организовано более 400 рейсов.

    При этом около 60% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал "biletim.az".

    Гражданам рекомендуется пользоваться онлайн-сервисом "biletim.az" для более удобного и безопасного планирования поездок.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Праздник Новруз Праздник Рамазан Пассажирские перевозки
    AYNA: Gücləndirilmiş rejimin 3 günü ərzində rekord göstəricilər qeydə alınıb
    Ты - Король

