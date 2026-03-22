Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дни
Инфраструктура
- 22 марта, 2026
- 11:27
В связи с праздниками Новруз и Рамазан все автовокзалы и автостанции Азербайджана работают в усиленном режиме.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, 19–21 марта из Бакинского международного автовокзального комплекса выполнено 1 080 рейсов, в результате чего 38 613 пассажиров были доставлены к местам назначения.
Отмечается, что данный показатель является рекордным за последние годы.
Для удовлетворения возросшего пассажиропотока дополнительно было организовано более 400 рейсов.
При этом около 60% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал "biletim.az".
Гражданам рекомендуется пользоваться онлайн-сервисом "biletim.az" для более удобного и безопасного планирования поездок.
