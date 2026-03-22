    • 22 mart, 2026
    • 11:07
    AYNA: Gücləndirilmiş rejimin 3 günü ərzində rekord göstəricilər qeydə alınıb

    Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar bütün avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş rejimində çalışır.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən "Report"a bildirilib ki, 19-21 martda Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən 1 080 reys həyata keçirilib, 38 613 sərnişin rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılıb. Bu, son illərin rekord göstəricisidir.

    Adi günlərlə müqayisədə sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün əlavə olaraq 400-dən çox reys həyata keçirilib.

    Sərnişinlərin 60 %-i biletlərini onlayn qaydada "biletim.az" portalından əldə edərək səfərlərini reallaşdırıb.

    Vətəndaşlara mənzil başına daha rahat və təhlükəsiz qaydada çatmaq üçün biletləri onlayn qaydada "biletim.az" portalı vasitəsilə əldə etmələri tövsiyə olunur.

    11:33

    İran və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki gərginliyi müzakirə ediblər

    Region
    11:15

    Əli Musəvi: Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkəti İranla koordinasiya olunmalıdır

    Region
    11:07

    AYNA: Gücləndirilmiş rejimin 3 günü ərzində rekord göstəricilər qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    11:04

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal reytinqdə növbəti uğura imza atıb

    Biznes
    11:02

    Azərbaycanın futzal millisinin toplanışına 18 oyunçu dəvət alıb

    Komanda
    10:49
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti II İliyanın dəfn mərasimində iştirak etmək Tbilisiyə gəlib

    Xarici siyasət
    10:45
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 76 ölkənin 2 921 vətəndaşı təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10:37
    Video

    Sumqayıtda tonqalda baş berən partlayış zamanı xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    10:33

    Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti