Автодорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд будет платной

Автомобильная дорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд после ввода в эксплуатацию будет платной.

Об этом корреспонденту Report в Зангилане заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Зияддин Гасанов.

По его словам, хотя сейчас действует бесплатный альтернативный маршрут, на новой магистрали планируется внедрить платную систему:

"Пока платная система не запущена, но проектом предусмотрено, что эта дорога будет платной. Это первая в регионе автомобильная дорога, которая будет функционировать по системе платного проезда и соответствовать современным стандартам".

Гасанов добавил, что параллельно платной трассе уже построена и введена в эксплуатацию бесплатная дорога Горадиз–Джебраил–Зангилан, соответствующая второй технической категории:

"Водители едут по альтернативной дороге бесплатно. Новая платная магистраль строится по первой технической категории и обеспечит более высокий уровень безопасности, комфорта и скорости движения".

Общая протяженность автомобильной дороги Горадиз–Зангилан–Агбенд составляет 123,6 км. Завершение строительства планируется во второй половине 2026 года.