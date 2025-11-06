Автодорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд будет платной
Автомобильная дорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд после ввода в эксплуатацию будет платной.
Об этом корреспонденту Report в Зангилане заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Зияддин Гасанов.
По его словам, хотя сейчас действует бесплатный альтернативный маршрут, на новой магистрали планируется внедрить платную систему:
"Пока платная система не запущена, но проектом предусмотрено, что эта дорога будет платной. Это первая в регионе автомобильная дорога, которая будет функционировать по системе платного проезда и соответствовать современным стандартам".
Гасанов добавил, что параллельно платной трассе уже построена и введена в эксплуатацию бесплатная дорога Горадиз–Джебраил–Зангилан, соответствующая второй технической категории:
"Водители едут по альтернативной дороге бесплатно. Новая платная магистраль строится по первой технической категории и обеспечит более высокий уровень безопасности, комфорта и скорости движения".
Общая протяженность автомобильной дороги Горадиз–Зангилан–Агбенд составляет 123,6 км. Завершение строительства планируется во второй половине 2026 года.