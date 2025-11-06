Автодорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд будет платной

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2025
    • 14:28
    Автомобильная дорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд после ввода в эксплуатацию будет платной.

    Об этом корреспонденту Report в Зангилане заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Зияддин Гасанов.

    По его словам, хотя сейчас действует бесплатный альтернативный маршрут, на новой магистрали планируется внедрить платную систему:

    "Пока платная система не запущена, но проектом предусмотрено, что эта дорога будет платной. Это первая в регионе автомобильная дорога, которая будет функционировать по системе платного проезда и соответствовать современным стандартам".

    Гасанов добавил, что параллельно платной трассе уже построена и введена в эксплуатацию бесплатная дорога Горадиз–Джебраил–Зангилан, соответствующая второй технической категории:

    "Водители едут по альтернативной дороге бесплатно. Новая платная магистраль строится по первой технической категории и обеспечит более высокий уровень безопасности, комфорта и скорости движения".

    Общая протяженность автомобильной дороги Горадиз–Зангилан–Агбенд составляет 123,6 км. Завершение строительства планируется во второй половине 2026 года.

