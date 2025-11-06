İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Horadiz–Cəbrayıl-Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolu ödənişli olacaq

    İnfrastruktur
    • 06 noyabr, 2025
    • 13:55
    Horadiz–Cəbrayıl-Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolu ödənişli olacaq

    Horadiz–Cəbrayıl-Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolu istifadəyə verildikdən sonra ödənişli olacaq.

    Bunu "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbirinə açıqlamasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Ziyəddin Həsənov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda yolun ödənişsiz alternativ marşrutu istifadədə olsa da, yeni inşa edilən əsas magistral yol üzrə ödənişli sistemin tətbiqi planlaşdırılır: "Hazırda ödənişli sistem işə salınmayıb, lakin layihə üzrə bu yolun ödənişli olması nəzərdə tutulur. Bu yol regionda ilk dəfə müasir standartlara uyğun ödənişli avtomobil yolu kimi fəaliyyət göstərəcək".

    Z. Həsənov qeyd edib ki, ödənişli yolun paralelində Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan istiqamətində 2-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq alternativ, pulsuz yol artıq çəkilib, istismara verilib: "Alternativ yol hazırda tam istifadədədir, sürücülərdən heç bir ödəniş tələb olunmur. Yeni ödənişli magistral isə I texniki dərəcəyə uyğun tikilir və daha yüksək təhlükəsizlik, hərəkət rahatlığı və sürət təmin edəcək".

    Horadiz–Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 123,6 kilometr təşkil edir və layihənin 2026-cı ilin II yarısında yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

    Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolu Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Ziyəddin Həsənov
    Автодорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд будет платной

