Автобусы в Баку 1 января будут работать до 01:30

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года регулярные автобусные маршруты, действующие в городе Баку, 1 января 2026 году будут осуществлять перевозки до 01:30.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно сообщению, с учетом ожидаемого увеличения пассажиропотока в праздничные дни, особенно в направлении Приморского национального парка и центральных районов города, где пройдут новогодние мероприятия и фейерверки, перевозчикам, обслуживающим регулярные автобусные маршруты, даны соответствующие поручения. Цель - обеспечить безопасную, комфортную и бесперебойную перевозку пассажиров.

Также до сведения перевозчиков доведено, что в нерабочие дни пассажирские перевозки должны быть организованы в строгом соответствии с требованиями законодательства, а контроль за соблюдением утверждённых графиков движения водителями усилен.

В Азербайджане с связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом нерабочими днями будут пять дней - с 31 декабря по 4 января.