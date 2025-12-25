Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Автобусы в Баку 1 января будут работать до 01:30

    Инфраструктура
    • 25 декабря, 2025
    • 13:53
    Автобусы в Баку 1 января будут работать до 01:30

    В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года регулярные автобусные маршруты, действующие в городе Баку, 1 января 2026 году будут осуществлять перевозки до 01:30.

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно сообщению, с учетом ожидаемого увеличения пассажиропотока в праздничные дни, особенно в направлении Приморского национального парка и центральных районов города, где пройдут новогодние мероприятия и фейерверки, перевозчикам, обслуживающим регулярные автобусные маршруты, даны соответствующие поручения. Цель - обеспечить безопасную, комфортную и бесперебойную перевозку пассажиров.

    Также до сведения перевозчиков доведено, что в нерабочие дни пассажирские перевозки должны быть организованы в строгом соответствии с требованиями законодательства, а контроль за соблюдением утверждённых графиков движения водителями усилен.

    В Азербайджане с связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом нерабочими днями будут пять дней - с 31 декабря по 4 января.

    Баку автобусные маршруты День солидарности азербайджанцев Новый год
    Bakıda avtobuslar yanvarın 1-də saat 01:30-dək fəaliyyət göstərəcək

    Последние новости

    14:37

    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Внутренняя политика
    14:27

    В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков

    В регионе
    14:23
    Фото

    Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

    Бизнес
    14:21
    Фото

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    14:16
    Фото

    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    14:14
    Фото

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    14:05

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    14:00

    Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Внутренняя политика
    Лента новостей