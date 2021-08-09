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Aвтобусы №179 переходят на безналичную оплату

Aвтобусы №179 переходят на безналичную оплату С завтрашнего дня маршрутная линия №179 (поселок Пиршаги - пр. Азадлыг), интегрируется в систему BakıKart.
Инфраструктура
9 августа 2021 г. 13:31
Aвтобусы №179 переходят на безналичную оплату

С завтрашнего дня маршрутная линия №179 (поселок Пиршаги - пр. Азадлыг), интегрируется в систему BakıKart.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Для удобства пассажиров в маркетах OBA вдоль маршрута по указанным ниже адресам установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:

Ул. А. Гусейнова, пос. Расулзаде (Бинагадинский район)

Ул. 28 Мая, ул. 269A, пос. Мехдиабад (Абшеронский район)

Пр. Азадлыг, 104 (Бинагадинский район)

Ул. 2-ая Промысловая (Бинагадинский район)

Ул. Джафара Джаббарлы, 5, пос. Мехдиабад (Абшеронский район)

Пос. Пиршаги, Гызылгум (Сабунчинский район)

Ул. Аждара Меликова, пос. Пиршаги (Сабунчинский район)

Ул. А.Меликова, пос. Пиршаги (Сабунчинский район)

Совхоз 2, ул. Джафаралиева, пос. Пиршаги (Сабунчинский район)

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 179 nömrəli marşrut xəttində ödəniş “BakıKart”la olacaq

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