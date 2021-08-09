Aвтобусы №179 переходят на безналичную оплату

С завтрашнего дня маршрутная линия №179 (поселок Пиршаги - пр. Азадлыг), интегрируется в систему BakıKart.

С завтрашнего дня маршрутная линия №179 (поселок Пиршаги - пр. Азадлыг), интегрируется в систему BakıKart.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Для удобства пассажиров в маркетах OBA вдоль маршрута по указанным ниже адресам установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:

Ул. А. Гусейнова, пос. Расулзаде (Бинагадинский район)

Ул. 28 Мая, ул. 269A, пос. Мехдиабад (Абшеронский район)

Пр. Азадлыг, 104 (Бинагадинский район)

Ул. 2-ая Промысловая (Бинагадинский район)

Ул. Джафара Джаббарлы, 5, пос. Мехдиабад (Абшеронский район)

Пос. Пиршаги, Гызылгум (Сабунчинский район)

Ул. Аждара Меликова, пос. Пиршаги (Сабунчинский район)

Ул. А.Меликова, пос. Пиршаги (Сабунчинский район)

Совхоз 2, ул. Джафаралиева, пос. Пиршаги (Сабунчинский район)