Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Air Astana" переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта до 27 октября текущего года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика Казахстана.

Сообщается, что авиарейсы из Астаны в Баку увеличатся до четырех раз в неделю.

В летнем сезоне "Air Astana" продолжит осуществлять полеты в 21 страну мира, в том числе в пять стран СНГ включая Азербайджан (Россию, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан), а также в Украину и Грузию.