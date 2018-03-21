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    Авиарейсы из Астаны в Баку увеличатся до четырех раз в неделю

    Авиакомпания Air Astana переходит на летнее расписание полетов

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Air Astana" переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта до 27 октября текущего года.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика Казахстана.

    Сообщается, что авиарейсы из Астаны в Баку увеличатся до четырех раз в неделю.

    В летнем сезоне "Air Astana" продолжит осуществлять полеты в 21 страну мира, в том числе в пять стран СНГ включая Азербайджан (Россию, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан), а также в Украину и Грузию.

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