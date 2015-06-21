Авиарейс Новосибирск-Лянкяран отложен

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня отложен авиарейс по маршруту Новосибирск-Лянкяран.

Как сообщили Report в Лянкяранском международном аэропорту, прибытие самолета ожидалось в 10:20, отбытие - примерно в 12:20.

"По информации, полученной сегодня утром от противоположной стороны, рейс не будет осуществлен. Это должен был быть второй рейс авиакомпании в Лянкяран", - заявили в аэропорту.

Хотя конкретной информации о причинах отсрочки авиарейса нет, в аэропорту сообщили, что причиной могло стать малое количество пассажиров: "Билеты на данный рейс будут действительны на очередной рейс".

Отметим, что авиарейс осуществляет авиакомпания "Ангара". На прошлой неделе уже был осуществлен один рейс. Стоимость билета 275 манатов, полеты выполняются на самолете Ан-148.