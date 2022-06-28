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Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов

Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов Немецкая авиакомпания Lufthansa извинилась перед клиентами за хаос и многочисленные отмены рейсов, заявив при этом, что такая ситуация сохранится и дальше.
Инфраструктура
28 июня 2022 г. 16:33
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa извинилась перед пассажирами за хаос и многочисленные отмены рейсов, заявив при этом, что такая ситуация сохранится и дальше.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"Мы можем только принести извинения за это. Так как в ближайшие недели число пассажиров, отправляющихся в отпуск или в деловые поездки, продолжит расти, ситуация, к сожалению, вряд ли улучшится в краткосрочной перспективе", — cказано в документе.

Авиакомпании из разных стран столкнулись с ростом пассажиропотока и нехваткой в этих условиях персонала, что связано в том числе с сокращением рабочих мест во время пандемии. С начала лета Lufthansa уже сообщила об отмене в общей сложности 3,1 тыс. рейсов.

В авиакомпании отмечают, что сложности и задержки рейсов усугубляются ситуацией вокруг Украины, из-за чего небо над значительными территориями остается закрытым для гражданской авиации. На днях власти Германии сообщили о том, что облегчат выдачу всех необходимых разрешений иностранцам, принимаемым на временную работу в немецкие аэропорты. Местным аэропортам не хватает 2−3 тыс. сотрудников.

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