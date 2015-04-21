​Авария на проспекте Нобеля вызвала пробку

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 21 апреля на некоторых столичных улицах наблюдается высокая плотность движения автомобилей.

Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время на трассе Баку-Сумгайыт, на Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта), проспектах Иншаатчылар (в направлении государственного комитета по статистике), улице Юсифа Сафарова (перед больнице Нефтяников), улице Зарифы Алиевой, улице Гасана Алиева (перед ГКПС), а также проспекте Азадлыг наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

Отметим, что на проспекте Нобеля образовалась автомобильная пробка, причиной которой стало ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.