    ASCO за 9 лет увеличила грузоперевозки вне Каспия более чем в 3 раза

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 10:40
    ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) за последние 9 лет увеличило грузоперевозки вне Каспия более чем в 3 раза.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

    Организация напомнила, что после длительного перерыва возобновила свою деятельность за пределами Каспия в октябре 2014 года. В том же году был заложен новый этап с вводом в эксплуатацию сухогрузных судов "Узеир Гаджибейли" и "Натаван" в международных водах.

