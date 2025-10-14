ASCO за 9 лет увеличила грузоперевозки вне Каспия более чем в 3 раза
Инфраструктура
- 14 октября, 2025
- 10:40
ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) за последние 9 лет увеличило грузоперевозки вне Каспия более чем в 3 раза.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.
Организация напомнила, что после длительного перерыва возобновила свою деятельность за пределами Каспия в октябре 2014 года. В том же году был заложен новый этап с вводом в эксплуатацию сухогрузных судов "Узеир Гаджибейли" и "Натаван" в международных водах.
