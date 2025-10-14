İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    ASCO son 9 ildə Xəzərdənkənar sularda yük daşınmasını 3 dəfədən çox artırıb

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:08
    ASCO son 9 ildə Xəzərdənkənar sularda yük daşınmasını 3 dəfədən çox artırıb

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC (ASCO) son 9 ildə Xəzərdənkənar sularda yük daşınmasını 3 dəfədən çox artırıb.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Qurum xatırladıb ki, uzun fasilədən sonra, 2014-cü ilin oktyabr ayında Xəzərdən kənarda fəaliyyətini bərpa edib. Elə həmin il "Üzeyir Hacıbəyli" və "Natəvan" quru yük gəmilərinin beynəlxalq sularda istismara verilməsi ilə yeni mərhələnin əsası qoyulub.

    Əgər 2015-ci ildə Xəzərdənkənar sularda 183 min 139 ton yük daşınıbsa, 2024-cü ildə bu rəqəm 609 min 742 ton olub. Bununla da artım təxminən 3,3 dəfə və yaxud 233 % təşkil edib.

    "Bu yüksəliş milli gəmiçiliyin beynəlxalq arenada daha böyük nailiyyətlərə doğru inamla addımladığını göstərir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Xəzərdənkənar sular yük daşınması
    ASCO triples cargo transport volume outside Caspian in 9 years

