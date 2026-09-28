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    ASCO увеличило перевозку автотехники паромами на 10%

    Инфраструктура
    • 28 сентября, 2026
    • 11:04
    ASCO увеличило перевозку автотехники паромами на 10%

    Паромы "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) в январе-августе текущего года перевезли 28 178 единиц автотехники, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, перевозки автотехники показали рост и в тоннажном выражении. За 8 месяцев паромами перевезено 728 536 тонн автотехники, что на 13% больше по сравнению с годом ранее.

    В отчетном периоде транзитные перевозки автотехники паромами достигли 678 760 тонн, превысив показатель прошлого года на 9%.

    Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) Паромные перевозки
    ASCO bərələrlə avtotexnika daşınmasını 10 % artırıb
    ASCO increases vehicle transport by 10% in January-August
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