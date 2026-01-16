ASCO установил новый рекорд по паромной перевозке автомобилей
Инфраструктура
- 16 января, 2026
- 11:32
Паромами Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) в декабре 2025 года перевезено 4 476 автомобилей.
Как сообщили Report в пресс-службе ASCO, этот показатель стал абсолютным рекордом за последние пять лет, превзойдя предыдущий максимум июля 2020 года, когда было транспортировано 4 379 автомобилей.
Согласно информации, декабрьские показатели демонстрируют значительный рост и по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре 2025 года паромами ASCO было перевезено 3 243 автомобиля, что означает увеличение объема перевозок в декабре примерно на 38%.
ASCO установил новый рекорд по паромной перевозке автомобилей
Последние новости
11:52
США подарили Грузии противопожарное оборудование и средства связиВ регионе
11:48
Министр Пенджаба заявил о систематических нарушениях прав меньшинств в ИндииВнешняя политика
11:43
В Азербайджане в 2025 году число получивших водительские права сократилось более чем вдвоеВнутренняя политика
11:32
Видео
ASCO установил новый рекорд по паромной перевозке автомобилейИнфраструктура
11:30
Фото
Видео
Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен - ОБНОВЛЕНОАрмия
11:21
За сутки в Азербайджане изъяты десятки единиц оружия, включая автоматы и гранатыПроисшествия
11:13
В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам защиты прав детей и гендерного равенстваМилли Меджлис
11:11
В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головойДругие страны
11:11