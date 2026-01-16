Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ASCO установил новый рекорд по паромной перевозке автомобилей

    Инфраструктура
    • 16 января, 2026
    • 11:32
    ASCO установил новый рекорд по паромной перевозке автомобилей

    Паромами Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) в декабре 2025 года перевезено 4 476 автомобилей.

    Как сообщили Report в пресс-службе ASCO, этот показатель стал абсолютным рекордом за последние пять лет, превзойдя предыдущий максимум июля 2020 года, когда было транспортировано 4 379 автомобилей.

    Согласно информации, декабрьские показатели демонстрируют значительный рост и по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре 2025 года паромами ASCO было перевезено 3 243 автомобиля, что означает увеличение объема перевозок в декабре примерно на 38%.

