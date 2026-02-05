Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ASCO опубликовала данные об отходах с судов и береговых объектов за 2025г

    Инфраструктура
    • 05 февраля, 2026
    • 10:16
    В 2025 году с судов и береговых объектов ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на переработку было направлено 0,78 тонны бумаги, 0,58 тонны пластика и 20,3 тонны металла.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

    Отмечается, что по итогам прошлого года с судов ASCO были собраны и переданы специалистам и сертифицированным организациям для вывоза за пределы территорий компании следующие объемы отходов: 125,8 м³ пластиковых отходов, 582,2 м³ пищевых отходов, 613,5 м³ бытовых отходов, 47,9 м³ эксплуатационных отходов, 198,2 м³ нефтешлама, 3 723,2 м³ льяльных вод, а также 96 752,5 м³ хозяйственно-бытовых сточных вод.

    За отчетный период по береговым объектам ASCO по назначению переданы: 19,5 тонны отработанного формовочного песка, 1 878,4 тонны абразивных отходов, 76 231 тонна хозяйственно-бытовых сточных вод, 1 550,9 тонны нефтесодержащих льяльных вод, 203 тонны смазочного масла, 5 075,7 м³ бытовых отходов, 647,2 м³ пищевых отходов, 220,8 м³ полимерных и пластиковых отходов, 143,3 м³ нефтесодержащих отходов, 111,3 м³ резиновых отходов, 204,6 м³ эксплуатационных отходов, а также 0,13 м³ медицинских отходов.

    ASCO экология Каспийское море
    ASCO ötən il təhvil verdiyi tullantıların həcmini açıqlayıb
    ASCO discloses volume of waste delivered from its vessels, shore facilities
