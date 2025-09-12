Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборота

Высокопоставленный чиновник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэн Ханрахан и министр экономики Армении Геворг Папоян обсудили проект "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении).

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Папоян подчеркнул, что Армения проявляет большой интерес к проекту TRIPP, предложил обеспечить привлечение частных инвестиций, а также инициировать разработку дорожной карты по реализации программы.

Министр также отметил, что Армения придает важное значение американскому опыту и поддержке в модернизации инфраструктуры и обеспечении безопасности границ.

Стороны также обсудили перспективы расширения американо-армянского экономического сотрудничества и увеличения взаимного товарооборота.

Они затронули развитие двусторонних отношений по ряду ключевых направлений: торговля и инвестиции, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, энергетика, высокие технологии и инновации, информационные технологии и цифровая экономика, туризм.

Ранее Ханрахан заявил, что США намерены выделить Армении помощь в размере $145 млн для реализации инициативы TRIPP.