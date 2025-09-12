Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборота

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 15:40
    Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборота

    Высокопоставленный чиновник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэн Ханрахан и министр экономики Армении Геворг Папоян обсудили проект "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Папоян подчеркнул, что Армения проявляет большой интерес к проекту TRIPP, предложил обеспечить привлечение частных инвестиций, а также инициировать разработку дорожной карты по реализации программы.

    Министр также отметил, что Армения придает важное значение американскому опыту и поддержке в модернизации инфраструктуры и обеспечении безопасности границ.

    Стороны также обсудили перспективы расширения американо-армянского экономического сотрудничества и увеличения взаимного товарооборота. 

    Они затронули развитие двусторонних отношений по ряду ключевых направлений: торговля и инвестиции, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, энергетика, высокие технологии и инновации, информационные технологии и цифровая экономика, туризм.

    Ранее Ханрахан заявил, что США намерены выделить Армении помощь в размере $145 млн для реализации инициативы TRIPP.

