    Ermənistan və ABŞ arasında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müzakirə aparılıb

    İnfrastruktur
    • 12 sentyabr, 2025
    • 15:56
    Ermənistan və ABŞ arasında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müzakirə aparılıb

    ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya Məsələləri Bürosunun yüksək vəzifəli rəsmisi Brendan Hanrahan və Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevork Papoyan "Tramp Marşrutu" layihəsini (TRIPP, Ermənistan ərazisindən keçəcək Zəngəzur dəhlizinin 42 kilometrlik hissəsi) müzakirə ediblər.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    G.Papoyan TRIPP layihəsinə Ermənistanın böyük maraq göstərdiyini vurğulayıb, özəl investisiyaların cəlb edilməsini təmin etməyi, həmçinin proqramın həyata keçirilməsi üçün yol xəritəsinin hazırlanmasını təklif edib.

    Nazir həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan infrastrukturun modernləşdirilməsi və sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ABŞ təcrübəsinə və dəstəyinə böyük əhəmiyyət verir.

    Tərəflər, həmçinin ABŞ-Ermənistan iqtisadi əməkdaşlığının genişləndirilməsi və qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılması perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Onlar bir sıra əsas istiqamətlər üzrə ikitərəfli münasibətlərin inkişafına toxunublar: ticarət və investisiyalar, kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi, energetika, yüksək texnologiyalar və innovasiyalar, informasiya texnologiyaları və rəqəmsal iqtisadiyyat, turizm.

    Daha əvvəl B.Hanrahan bəyan edib ki, ABŞ TRIPP təşəbbüsünün həyata keçirilməsi üçün Ermənistana 145 milyon dollar məbləğində yardım ayırmaq niyyətindədir.

