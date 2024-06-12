Ариф Мамедов: Использование новых самолетов приведет к сокращению выбросов в будущем

Высокие технологии, цифровое развитие, оптимизация маршрутов полетов, использование новых самолетов и экологичность их двигателей приведут к сокращению выбросов в будущем.

Высокие технологии, цифровое развитие, оптимизация маршрутов полетов, использование новых самолетов и экологичность их двигателей приведут к сокращению выбросов в будущем.

Как сообщает Report, об этом директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов заявил журналистам.

По его словам, к 2030 году планируется сократить на 50% выбросы в атмосферу при использовании воздушного пространства.

"Азербайджан придерживается этой цели. Использование возобновляемых источников энергии приведет к сокращению выбросов в долгосрочной перспективе. На сегодняшнем мероприятии [Всемирном авиационном саммите] будет обсуждаться ущерб, наносимый окружающей среде от использования воздушного пространства. Также предметом обсуждения станет использование цифровых, высоких технологий, что очень важно в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)", - сказал он.