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    ​Apple намерена начать выпуск автомобилей к 2020 году

    Мировой лидер в производстве смартфонов может составить конкуренцию нынешним хозяевам рынка

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Компания Apple собирается запустить производство собственных электромобилей к 2020 году.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, таким образом мировой лидер в производстве смартфонов может составить конкуренцию нынешним хозяевам рынка Tesla Motors и General Motors.

    Информацию, которую приводит издание, в Apple не комментируют. Ранее сообщалось, что компания наняла экспертов в области автотехнологий для проведения испытаний в секретной лаборатории.

    До появления слухов о собственном электромобиле с рабочим названием Titan аналитики полагали, что сообщалось, что медиагигант попытается приобрести компанию Tesla.

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