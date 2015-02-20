​Apple намерена начать выпуск автомобилей к 2020 году

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Компания Apple собирается запустить производство собственных электромобилей к 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, таким образом мировой лидер в производстве смартфонов может составить конкуренцию нынешним хозяевам рынка Tesla Motors и General Motors.

Информацию, которую приводит издание, в Apple не комментируют. Ранее сообщалось, что компания наняла экспертов в области автотехнологий для проведения испытаний в секретной лаборатории.

До появления слухов о собственном электромобиле с рабочим названием Titan аналитики полагали, что сообщалось, что медиагигант попытается приобрести компанию Tesla.