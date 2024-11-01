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Анар Рзаев: В дни проведения COP29 в схему движения 57 маршрутов внесут изменения

Анар Рзаев: В дни проведения COP29 в схему движения 57 маршрутов внесут изменения В Баку в дни проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будут внесены изменения в схему движения 57 автобусных маршрутов.
Инфраструктура
1 ноября 2024 г. 19:25
Анар Рзаев: В дни проведения COP29 в схему движения 57 маршрутов внесут изменения

В Баку в дни проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будут внесены изменения в схему движения 57 автобусных маршрутов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев на брифинге по презентации транспортного плана, который будет применяться во время COP29.

Он сообщил, что в настоящее время вокруг станции метро "Короглу" функционируют более 30 маршрутов.

"В дни проведения климатической конференции на этой территории будут действовать три автобусных маршрута - №163, 184 и 214. Противоположная сторона будет полностью задействована для проведения мероприятий COP29. Эти три маршрута будут преимущественно направляться к поселкам Рамана, Забрат и Сураханскому району Баку. Около 12 маршрутов, прибывающих на станцию метро "Короглу", будут перенаправлены на станцию "Улдуз", а остальные - на станцию "Гара Гараев" и другие. Общественность будет регулярно информироваться об изменениях в расписании маршрутов", - сказал А.Рзаев.

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Версия на английском языке 57 bus routes to be altered during COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке Anar Rzayev: "COP29 konfransı günlərində 57 avtobusun hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək"

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