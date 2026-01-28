Анар Рзаев: Суточный пассажиропоток поезда Баку-Сумгайыт достиг 43 тыс. человек

Пассажиропоток на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги, одной из ключевых транспортных артерий Баку, Сумгайыта и всего Абшеронского полуострова, значительно вырос.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы".

По его словам, маршрут включает два направления - Баку–Хырдалан–Сумгайыт и Баку–Пиршагы–Сумгайыт. В последние годы были предприняты меры по обновлению инфраструктуры и увеличению числа рейсов. Для повышения качества обслуживания проведена цифровизация: продажа билетов переведена в онлайн-формат, запущено мобильное приложение, на станциях и остановках выполнены модернизационные работы.

Рзаев отметил, что в результате принятых мер в 2025 году среднесуточное число пассажиров в будние дни увеличилось с 36 тыс. до примерно 43 тыс.

"Этот рост является показателем повышения качества обслуживания, оптимизации графика движения и предпочтения пассажирами безопасных, комфортных и беспрепятственных поездок", - добавил председатель.