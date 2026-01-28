İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Anar Rzayev: "Bakı-Sumqayıt qatarı ilə gündəlik daşınan sərnişin sayı 43 minə çatıb"

    İnfrastruktur
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:32
    Anar Rzayev: Bakı-Sumqayıt qatarı ilə gündəlik daşınan sərnişin sayı 43 minə çatıb

    Bakı, Sumqayıt və bütövlükdə Abşeron yarımadasında əhalinin gediş-gəlişini təmin edən əsas nəqliyyat arteriyalarından biri olan Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə sərnişin axını əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, marşrut iki istiqamətdən – Bakı–Xırdalan–Sumqayıt və Bakı–Pirşağı–Sumqayıt xətlərindən ibarətdir. Son illərdə xətt üzrə infrastrukturun yenilənməsi və reys sayının artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb.

    Qeyd edib ki, xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə rəqəmsallaşma tədbirləri həyata keçirilib, bilet satışı onlayn sistemə keçirilib, mobil tətbiq istifadəyə verilib, stansiya və dayanacaqlarda isə modernləşdirmə işləri aparılıb.

    A.Rzayev vurğulayıb ki, görülən tədbirlər nəticəsində Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə həftəiçi gündəlik sərnişin sayı 36 mindən ötən il təxminən 43 minə yüksəlib.

    "Bu artım xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinin, hərəkət cədvəlinin optimallaşdırılmasının və sərnişinlərin təhlükəsiz, rahat və maneəsiz səfərə üstünlük verməsinin göstəricisidir", – deyə sədr əlavə edib.

    Bakı-Sumqayıt qatarı Anar Rzayev Dövlət proqramı Abşeron dairəvi dəmir yolu
    Анар Рзаев: Суточный пассажиропоток поезда Баку-Сумгайыт достиг 43 тыс. человек

    Son xəbərlər

    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti