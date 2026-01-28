Anar Rzayev: "Bakı-Sumqayıt qatarı ilə gündəlik daşınan sərnişin sayı 43 minə çatıb"
- 28 yanvar, 2026
- 10:32
Bakı, Sumqayıt və bütövlükdə Abşeron yarımadasında əhalinin gediş-gəlişini təmin edən əsas nəqliyyat arteriyalarından biri olan Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə sərnişin axını əhəmiyyətli dərəcədə artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.
Onun sözlərinə görə, marşrut iki istiqamətdən – Bakı–Xırdalan–Sumqayıt və Bakı–Pirşağı–Sumqayıt xətlərindən ibarətdir. Son illərdə xətt üzrə infrastrukturun yenilənməsi və reys sayının artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb.
Qeyd edib ki, xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə rəqəmsallaşma tədbirləri həyata keçirilib, bilet satışı onlayn sistemə keçirilib, mobil tətbiq istifadəyə verilib, stansiya və dayanacaqlarda isə modernləşdirmə işləri aparılıb.
A.Rzayev vurğulayıb ki, görülən tədbirlər nəticəsində Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə həftəiçi gündəlik sərnişin sayı 36 mindən ötən il təxminən 43 minə yüksəlib.
"Bu artım xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinin, hərəkət cədvəlinin optimallaşdırılmasının və sərnişinlərin təhlükəsiz, rahat və maneəsiz səfərə üstünlük verməsinin göstəricisidir", – deyə sədr əlavə edib.