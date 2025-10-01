Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Анар Гулиев: Решения COP29 будут обсуждаться на WUF13

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 16:05
    Анар Гулиев: Решения COP29 будут обсуждаться на WUF13

    Решения, принятые на COP29, будут обсуждаться на 13-ом Всемирном форуме городского развития (WUF13), который пройдет в Баку в мае 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в 3-й день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    Гулиев напомнил, что в рамках подготовки к WUF13 15-17 октября этого года пройдет III Национальный форум по градостроительству.

    "Этот форум объединит представителей правительства, городов, градостроителей, архитекторов и академические круги для обсуждения глобальных тенденций и обмена лучшими практиками в городском развитии. Основными темами форума будут климатическая устойчивость и продвижение здоровых, инклюзивных городов, что отражает наше общее обязательство по построению справедливого и устойчивого городского будущего", - сказал он.

