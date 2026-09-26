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    Анар Гулиев: Проект Baku White City создает новые возможности для инвестиций

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2026
    • 11:41
    Анар Гулиев: Проект Baku White City создает новые возможности для инвестиций

    Проект Baku White City (Белый город Баку) создает новые возможности для градостроительства и инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, данный проект является ярким примером того, как экологическая реабилитация и развитие бывшей промышленной зоны могут реализовать огромный потенциал градостроительства и инвестиций.

    "Исторически известный как "Черный город", этот район более века находился под влиянием промышленной деятельности и нефтедобычи. Благодаря экологической реабилитации и комплексной реконструкции территория превращается в современный многофункциональный городской квартал, сочетающий жилые, коммерческие, культурные, рекреационные и общественные зоны", - сказал он.

    II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Анар Гулиев Baku White City Белый город
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