Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Анар Гулиев: Многосторонность – самый эффективный подход к глобальным вызовам

    Инфраструктура
    • 16 января, 2026
    • 15:11
    Анар Гулиев: Многосторонность – самый эффективный подход к глобальным вызовам

    Многосторонность является наиболее эффективным подходом для решения глобальных вызовов, которые ни одна страна не может решить в одиночку, таких как изменение климата, стремительная урбанизация, неравенство и устойчивое развитие.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на 35-ом заседании высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви на тему "Переосмысление многосторонности в эпоху раскола и трансформации" в Женеве.

    В этом контексте он особо подчеркнул решающую роль городов и населенных пунктов как ключевых пространств, где глобальные решения превращаются в практические действия.

    А. Гулиев отметил, что города и инфраструктура Азербайджана, расположенные на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга, служат своеобразными мостами, объединяющими регионы и общества.

    Говоря о масштабных восстановительных и комплексных градостроительных проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, А. Гулиев подчеркнул, что эти инициативы направлены не только на восстановление территорий, но и на содействие долгосрочному миру, стабильности и региональному сотрудничеству.

    В завершение председатель комитета пригласил коллег принять участие в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    WUF13 Анар Гулиев Госкомитет по градостроительству и архитектуре Женева Международный центр Низами Гянджеви
    Фото
    Anar Quliyev: "Multilateralizm qlobal çağırışlar üçün ən effektiv yanaşmadır"
    Фото
    Multilateralism key to tackling global challenges, official says

    Последние новости

    15:42

    В Азербайджане могут увеличить налог на имущество для нежилых помещений

    Милли Меджлис
    15:38

    Пезешкиан сообщил Путину о шагах по нормализации обстановки в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:24

    Суд Армении утвердил запрос прокурора по суду над Кочаряном

    В регионе
    15:11
    Фото

    Анар Гулиев: Многосторонность – самый эффективный подход к глобальным вызовам

    Инфраструктура
    15:03

    Посол: Литва будет представлена делегацией на WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    15:00

    Вице-премьер Британии прибыл в Украину

    Другие страны
    14:58

    В Грузии задержали 16 членов радикальной неонацистской группировки

    В регионе
    14:50

    Nikkei: Азербайджан модернизирует логистическую инфраструктуру для развития транспортных маршрутов

    Внешняя политика
    14:38

    Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор СНБ

    В регионе
    Лента новостей