Анар Гулиев: Многосторонность – самый эффективный подход к глобальным вызовам

Многосторонность является наиболее эффективным подходом для решения глобальных вызовов, которые ни одна страна не может решить в одиночку, таких как изменение климата, стремительная урбанизация, неравенство и устойчивое развитие.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на 35-ом заседании высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви на тему "Переосмысление многосторонности в эпоху раскола и трансформации" в Женеве.

В этом контексте он особо подчеркнул решающую роль городов и населенных пунктов как ключевых пространств, где глобальные решения превращаются в практические действия.

А. Гулиев отметил, что города и инфраструктура Азербайджана, расположенные на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга, служат своеобразными мостами, объединяющими регионы и общества.

Говоря о масштабных восстановительных и комплексных градостроительных проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, А. Гулиев подчеркнул, что эти инициативы направлены не только на восстановление территорий, но и на содействие долгосрочному миру, стабильности и региональному сотрудничеству.

В завершение председатель комитета пригласил коллег принять участие в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая.